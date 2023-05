Rimpatri e Cpr mandano in tilt la sinistra buonista milanese

... come annunciato dallo stesso Piantedosi al 'Quotidiano nazionale', ie le espulsioni degli stranieri grazie al rafforzamento dei, vale a dire dei Centri di permanenza per i ...Sorprende che l'assessore Granelli abbia affermato 'Per gli stranieri con il foglio di via ci vogliono ie ci vogliono i: chi delinque deve pagare la pena, deve andare in carcere, alo al suo paese: questo va fatto subito. Se chi commette un reato non viene perseguito siamo da capo e non ..."Noi stiamo dicendo che ci vogliono ie ci vogliono iperché chi delinque deve pagare la pena, andare alo in carcere, o tornare subito al suo Paese". Sono queste le parole che, ...

Milano, linea dura della Giunta sugli immigrati: “Cpr e rimpatri per i ... IL GIORNO

L'assessore alla Sicurezza di Milano solleva il velo di ipocrisia sui reati in città compiuti dagli immigrati irregolari ma viene attaccato dalla solita sinistra ideologica ...I dem Nahum e Giungi contro l’assessore Granelli: “I centri per i rimpatri vanno chiusi”. L’assessore regionale La Russa: “Finalmente la Giunta Sala abbraccia le idee di FdI” ...