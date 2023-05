Riforma pensioni 2024 | la soluzione per uscire prima c’é | l’intervista a Perfetto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In questi giorni il dibattito previdenziale è tornato più vivo che mai specie dopo l’approvazione del DEF che ha deluso nuovamente le aspettative dei lavoratori, lasciando ad esempio immutata la proroga dell’opzione donna che si era data invece per ripristinabile con i vecchi requisiti. Una ‘doccia fredda’ per le tante donne che ambivano ad andare in pensione nel 2023, avendo fatto, alla luce delle promesse elettorali passate, fede sulla possibilità dianticipatamente sebbene con l’assegno calcolato col contributivo, come era stato concesso fino alla passata legislatura. Dunque, allo stato attuale, pochissime donne potranno optare per questa scelta previdenziale, molti altri lavoratori resteranno nel limbo non potendo confidare nella quota 103, avendo i requisiti contributivi ma non quelli anagrafici, dunque un nulla di fatto per molti che dovranno continuare a ...

Insomma, benché non via sia al momento nulla certo, è probabile che con la prossima, un ritocco all'insù all'età anagrafica arriverà.... ora è in viaggio verso il porto di La Spezia • Oggi in Francia la Corte costituzionale deciderà se autorizzare o no il referendum sulladelle• Scandalo a Parigi per il ...Le opposizioni avranno infatti un'ultima chance l'8 giugno per spingere il governo a cancellare unadelleper cui mancano solo i decreti attuativi. Intanto oggi la Corte ...

Pensioni, Ricongiunzione dei contributi più salata Pensioni Oggi

Reddito di cittadinanza cancellato ma al suo posto ci sarà una misura molto simile per durata, requisiti e importi.Le pensioni dei militari potrebbero rpesto cambiare. Due anni di servizio in più per conservare il pieno titolo al tratatmento di vecchiaia.