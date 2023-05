Rifiuti | Manfredi | “Servono impianti per il riuso della materia seconda”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Stiamo investendo molto perché accanto alla differenziata c’è la necessità di avere un’stica diche sia all’altezza delle necessità perché la differenziata costa e pertanto dobbiamo recuperare risorse dalla valorizzazione delle materie che vengono recuperate”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, nel corsovisita al Green Med Symposium in corso alla stazione marittima di Napoli. Il sindaco ha sottolineato che affrontare il tema dei“non significa più andare in giro a raccogliere i sacchetti, ma serve una visione industriale del ciclo dei, è un’industria che deve avere tutti gli ingredienti giusti per garantire qualità del ...