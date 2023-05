Rifiuti e reati ambientali | maxi operazione a Ischia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Questa mattina è scattata aduna vastadella Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli sull’isola d’condotta anche con l’utilizzo di elicotteri, uomini e mezzi della Polizia di Stato e motovedette della Guardia Costiera. Dalle prime informazioni pare che l’oggetto delle indagini sianocompiuti da una azienda isolana che avrebbe smaltito illegalmente liquami enon presso impianti autorizzati ma addirittura in terreni o in mare. Effettuati diversi sequestri nei confronti di imprenditori isolani di immobili, assegni, denaro contante e veicoli tra i comuni di Barano e Casamicciola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

