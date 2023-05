Riciclo di denaro sporco a Roma | sequestrato un ristorante della ‘Ndrangheta a Ponte Milvio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dal 2012 gestivano un trattoria nel cuore di, con i titolari che facevano riferimento alle coschepresenti sudi soldi, ma anche l’obiettivo di provare a essere “insospettabili” nonostante il locale all’interno di uno dei spazi cittadini più frequentati dalla movidana. È stato cosìin queste ore ildi D.G. , in un momento dove peraltro dove la stessa attività viveva un momento di forte crisi commerciale. La trattoria sequestrata aBasta andare a vedere come i problemi del locale non dipendessero solamente dai collegamenti a famiglie malavitose, ma anche a una gestione non proprio ortodossa...