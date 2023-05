Ricci perfetti senza piastre e ferri | il metodo che fa impazzire TikTok

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Avereè il sogno di molte che desiderano apparire in ordine e curate. Fortunatamente l’obiettivo può essere raggiunto. I capelli hanno un ruolo importante nell’immagine, soprattutto per le donne, che fanno il possibile per averli in ordine. Non è certamente difficile capirne il perché: questi, infatti, incorniciano il volto, per questo avere un taglio e un colore che valorizzi i lineamenti può permettere di sentirsi meglio anche con se stessi. Averecome da parrucchiere non è poi così impossibile – CK12.itIn tante dopo una seduta dal parrucchiere si sentono letteralmente rinate proprio perché prendono questo momento quasi come una coccola per se stesse. Non sempre però questo è possibile ed è per questo che molte ...