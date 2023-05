Ric Flair | Dettagli sulla biografia in uscita a settembre

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Come annunciato tempo fa, lo storico del wrestling Tim Hornbaker ha scritto una nuovasu Ricche sarà pubblicata il 13. Si intitolerá “The Last Real World Champion: The Legacy of ‘Nature Boy’ Ric“. ECW Press ha fornito una sinossi sul manoscritto: “Per più di un secolo, il wrestling professionistico ha coltivato alcune delle personalità più eccentriche e irresistibili. Come l’incarnazione dell’esuberanza e dell’intensità, il “Nature Boy” Ricè rimasto all’apice del wrestling per decenni, consolidando il suo posto come atleta e performer irripetibile. Quando era sul ring, i fan sapevano che stavano assistendo al meglio, e non solo è diventato un pluripremiato campione mondiale dei pesi massimi in NWA, WCW e WWE, ma il suo status generazionale è stato ...