Reporter senza frontiere Autocrazie e fake news | la libertà di stampa sta sempre peggio

Secondo l'ultimo rapporto di Rsf, la libertà dei media è in pessime condizioni in 31 Paesi (due anni fa erano 21) su 180. Preoccupazione per l'intelligenza artificiale. Al primo posto dell'Index si conferma la Norvegia, Italia al 41esimo

La Svizzera si piazza quest'anno al 12 posto su 180 Paesi nella classifica della libert di stampa difrontiere (Rsf). Rispetto all'anno scorso c' stato un miglioramento di due posizioni legato alla fine della pandemia di Covid - 19. Ci ha attenuato un clima di intimidazione, ostilit e ...Le differenze tra i posizionamenti in classifica degli stati dell'UE sono diminuite nell'Indice della libertà di stampa 2023 difrontiere (RSF), ma la guerra in Ucraina ha influenzato ...... quindi Musk ha minacciato di riassegnare l'account ad un'altra azienda,rispettare le regole ... Undi NPR ha ricevuto ieri questa email da Elon Musk : In base ai termini del servizio, un ...

Il rapporto di Reporter senza frontiere: la disinformazione minaccia la libertà di stampa nel mondo. "Attenzi… la Repubblica

L'Italia migliora e passa dal 58esimo al 41esimo posto. In testa alla classifica resta la Norvegia, in coda la Corea del Nord. La Cina definita "una ...Secondo l’ultimo rapporto di Rsf, la libertà dei media è in pessime condizioni in 31 Paesi (due anni fa erano 21) su 180. Preoccupazione per l’intelligenza ...