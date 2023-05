Report | aziende scelgono idrogeno per accelerare obiettivi Net Zero

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La nuova ricerca condotta da Centrica Business Solutions Quasi l’80% dei dirigenti aziendali ha intenzione di adottare l’come parte della propria strategia di miglioramento energetico. È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da Centrica Business Solutions su un panel mondiale di 500, operanti in 7 differenti settori. Ben il 77% delle, infatti, ha dichiarato di aver già implementato o di voler implementare tecnologie hydrogen-ready, come, ad esempio, le unità di cogenerazione, al fine di ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di CO2. Più di un quarto (27%), invece, prevede di farlo nei prossimi due anni. In particolare, quasi un intervistato su dieci (8%) ha dichiarato di aver già installato un impianto di cogenerazione hydrogen-ready, mentre sette su dieci (69%) stanno valutando, ...

