Renzi | Schlein? Se fa quel che ha promesso perde mezzo gruppo

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) caption id="attachment 332848" align="alignleft" width="300" Matteo/caption"Ellyha vinto le primarie del Pd, merita tutto il nostro rispetto, ma ha un problema: se fa la linea con la quale ha vinto le primarie, a mio giudiziopezzi". Lo ha detto Matteo, leader di Italia viva, rispondendo a una domanda sulla linea della nuova segreteria del Pd nel corso di una conferenza stampa al Senato sul Dl lavoro. "Mi pare che stia andando in questa direzione, c'era qui Enrico (Borghi, senatore passato a Italia viva, ndr), altre personalità hanno lasciato il Pd per altri partiti politici. Se falo che ha detto durante le primariepezzi, se non lo fa va in difficoltà a sinistra,il consenso dei suoi. Se resta in, fa ...