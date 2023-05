Renzi “fa inginocchiare” Travaglio davanti a Napolitano | la foto generata con l’AI

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "La trattativa Stato-mafia non c'è stata, lo ha detto la Cassazione. Alla luce di questo mi aspetterei che dopo 10 annivenisse in televisione tutti i giorni e dicesse "scusate, ho sbagliato". Siccome non lo farà lui, domani metteremo unagigantesca sul Riformista, fatta con l'intelligenza artificiale, conin ginocchio che chiede scusa a Giorgio". Lo ha detto a Porta a Porta, su Rai Uno, il leader di Italia Viva, Matteo, preparandosi ad iniziare l'avventura editoriale con Il Riformista.