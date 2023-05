Renzi e il Riformista snobbato | «Nemmeno una domanda sul nuovo giornale? Non ve ne frega un ca**o?» – Il video

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Elly Schlein è alla Leopolda. Partecipa, con Maurizio Landini, a un evento della Cgil. Un sacrilegio nel tempio delsmo? «È la prima volta», dice lei, «siamo qui per dare uncorso, oggi è un luogo di mobilitazione». Matteo, che ha fatto dell’ex scalo ferroviario di Firenze il trampolino di lancio per le sue sfide politiche, anche quando c’era lui a guidare il Nazareno, si trova invece al Senato. Convoca una conferenza stampa per commentare il decreto Lavoro del governo Meloni, nel giorno in cui in edicola è uscito il primo numero de Ilsotto la sua direzione. In quanto a titoli,non può prendere lezioni da nessuno: «Di solito quando c’era la Leopolda facevano le manifestazioni contro, ora ci vanno», afferma a proposito di Schlein e Landini. Oppure: «Meloni ha fatto la ...

... nel giorno in cui in edicola è uscito il primo numero de Ilsotto la sua direzione. In quanto a titoli,non può prendere lezioni da nessuno: "Di solito quando c'era la Leopolda ...Leggi anche I riformisti Sempre animati dalla passione per la realtà, non per l'ideologia Lascio il, resta il garantismo contro le bufale - giudiziarie dei giornaloni che coprono ...' La Premier Meloni venga in Aula, anziché su Youtube, a parlare di tasse ': è la sfida lanciata da Matteo, senatore e direttore editoriale de 'il', durante la conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, conferenza cui hanno preso parte i parlamentari Iv Lella Paita e ...

Il nuovo Riformista è in edicola, gli auguri dei lettori da tutta Italia Il Riformista

Renzi alla guida editoriale del Riformista "La cosa per me è abbastanza incomprensibile perché il mestiere del giornalista, sia pure a livello di direzione editoriale, richiede un minimo di… Leggi ...Oggi l’esordio del nuovo Riformista con la direzione editoriale di Matteo Renzi. Tantissimi gli auguri arrivati in redazione dai nostri lettori sparsi per tutta l’Italia. Ecco una gallery di immagini ...