(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il presidente della Commissione Welfare diall'esposizione artistica "More - Museum of Restrictions" “Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, collegata anche ad altri progetti all’interno delle scuole, che pone al centro l’attenzione, un campo sul qualeè al lavoro da tanti, a sostegno di una collaborazione tra pubblico e privato”. Queste le parole di Emanuele Monti, presidente Commissione Welfare di, a margine dell’inaugurazione dell’esposizione artistica aperta al pubblico ‘More – Museum of Restrictions’, aperta dal 3 al 7 maggio a Milano, che celebra l’importanza del tocco nella vita delle persone e dei semplici gesti d’igiene come strumento ...

Mentre il Governo sta valutando se rimodulare gli incentivi statali , laha annunciato lo stanziamento di quasi 12 milioni di euro (11.848.000 ) per l'acquisto di veicoli a zero emissioni o con basse emissioni, in base a PM10 ed NOX. Con un contributo, ...Dodici milioni di euro sotto forma di incentivi dedicati all'acquisto di veicoli più ecologici. Lo stanziamento è stato deciso dalla giunta dellache ha approvato oggi la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare. Un sostegno economico, per chi sostituisce il proprio veicolo o acquista un'auto a ...Il presidente della Commissione Welfare diall'esposizione artistica "More - Museum of Restrictions" 'Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, collegata anche ad altri progetti all'interno delle scuole, che pone al ...

"Regione Lombardia attiva da anni nell'ambito sociale" Adnkronos

"Entro l'estate 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini": il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha annunc ...La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il finanziamento di 523.480 euro per la funivia che collega Moggio ai Piani di Artavaggio (Lecco). Serviranno per gli interventi di manutenzione straordinar ...