Reggio Calabria | laboratorio cocaina scoperto ad Ardore | 2 arresti | sequestrati 34 kg droga

'Ndrangheta: blitz Ros, 108 misure cautelari in tutta Italia I Carabinieri del Rose del Comando provinciale dihanno eseguito quattro provvedimenti cautelari emessi dal gip disu richiesta della locale procura, la Dda della Repubblica guidata da Giovanni Bombardieri, nei ...I carabinieri del Ros e del Comando provinciale dihanno arrestato 108 persone - 85 in carcere - in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario ...... traffico di armi, anche da guerra In una vasta operazione iniziata nella notte, i carabinieri del comando provinciale die dagli uomini del Ros hanno tratto in arresto almeno 108 ...

Reggio Calabria, mistero sul Lungomare: barca carbonizzata sulla battigia | FOTO StrettoWeb

E' la scoperta fatta dal personale della polizia di Reggio Calabria nelle campagne di Ardore. Giovedì scorso, i poliziotti hanno arrestato in flafranza di reato, un italiano di 60 anni e un cittadino ...I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone – 85 in carcere – in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta de ...