Reddito di Cittadinanza | chi lo riceverà fino al 31 dicembre 2023 e chi no

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dal 1° gennaio 2024 ildicesserà di esistere e arriverà il nuovo Assegno di Inclusione. In attesa della riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, la Manovra ha ridotto per l’anno corrente il periodo di erogazione deldi, con riferimento ai soli soggetti considerati occupabili.I beneficiari non interessati, al contrario, potranno continuare a percepire il sussidio secondo le regole ordinarie, definite dal Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, norma con cui sono stati introdotti ile la Pensione di, quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro, nonché di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale,...

... che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1° maggio 2023, oltre all' assegno di inclusione , che sostituirà ildi, e al nuovo taglio del cuneo fiscale per i redditi medio ...E apre anche alla possibilità di partecipare alla manifestazione lanciata da Conte e dal Movimento 5 stelle per giugno, in difesa deldie per il salario minimo: "Vediamo dove, ...Altro colpo negativo a carico dei lavoratori è la trasformazione deldinell'assegno di inclusione, il quale consisterà in 480 euro al mese lordi per un massimo di 30 mesi, si ...

La segretaria del Pd a un'iniziativa della Filcams Cgil a Firenze: ci batteremo contro questo decreto e l`ideologia che sottende, saremo anche noi ...La marcia indietro sul reddito di cittadinanza è una scelta sbagliata e pericolosissima, soprattutto se si pensa che nel frattempo non c’è stato alcun passo ...