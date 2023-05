Re Carlo | l’Arcivescovo e la lite di Palazzo per il giuramento

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si dice che i funzionari di Buckingham Palace siano furiosi per i “fuori programma“, in particolare quello del momento in cui la Nazione dovrà giurare fedeltà a re. La cerimonia di incoronazione del nuovo sovrano, infatti, includerà il primo Omaggio del Popolo, un’aggiunta moderna che vedrà persone in tutto il Regno Unito e nei regni d’oltremare prestareal Re. Si tratta di una sostituzione dell’antichissimo Omaggio dei Pari, che in questa occasione non avrà luogo. Nelle incoronazioni passate, infatti, tutti i “pari“ (generalmente i principali duchi del regno, n.d.r.) si inginocchiavano di fronte al sovrano per giurare fedeltà. ReIII ha deciso che sarà solo il principe William a rispettare questa tradizione in veste di duca di Cambridge. Ciò toglie dall’imbarazzo il principe Andrea, duca di York, che non avrà ...