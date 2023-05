Ranking ATP | Jannik Sinner resterà n 8 in classifica | cosa cambia in vista degli Internazionali di Roma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un regalo da un rivale. La vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz contro il russo Karen Khachanov, nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid, aveva una correlazione diretta sullamondiale del tennis. Il successo di Carlitos (n.2 ATP) ha infatti assicurato ail posto di n.8 delper lunedì 8 maggio e di testa di serie n.8 nei prossimid’Italia, che inizieranno proprio lunedì per quanto riguarda le qualificazioni e partiranno il 10 in riferimento al tabellone principaleuomini. Khachanov, infatti, era l’ultima “minaccia” persul suo attuale status di n.8 ATP. Come è noto, l’altoatesino ha deciso di non prendere parte al torneo spagnolo per recuperare e prepararsi al meglio indel 1000 ...