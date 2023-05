Raitano | “Il decreto lavoro è un flop Irrisolta l’emergenza salariale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Delvarato dal governo l’intervento spacciato come più importante è il nuovo taglio del cuneo fiscale che assorbe circa 4 miliardi. Michele, professore di Politica economica de La Sapienza, che ne pensa? “Che non è giusto definirlo il più importante. Né tanto meno si può continuare a pensare che i salari possano crescere soltanto per via fiscale. Perché qui si continua con queste misure che non fanno capire che il problema dei bassi salari in Italia sta altrove, ovvero nelle imprese che non pagano abbastanza. Agire sul cuneo fiscale è continuare a scaricare sul bilancio pubblico esigenze ed emergenze che dovrebbero essere svolte all’interno della contrattazione, all’interno della modifica delle forme contrattuali, e nella cornice di un salario minimo. Invece sono anni che si continua in varie forme a intervenire ...