Raisi è arrivato in Siria per incontrare Assad - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è atterrato a Damasco dove si trova in visita di Stato su invito dell'omologo siriano Bashar al Assad che incontrerà durante la giornata. Lo rende noto Mehr. (ANSA ...Teheran, 3 mag. (Adnkronos) – Ebrahim Raisi è arrivato a Damasco per quella che è la prima visita ufficiale di un presidente iraniano in Siria dal 2011. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Meh ...