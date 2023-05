Rai | Meloni vuole fare l’azzeccagarbugli | Salvini il separatista

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 3 maggio 2023)pensa al “Fuortes act”,assembla “Rai Carroccio” Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 7 Gli daranno tutto, ma solo in nome della “patria”: un decreto, l’autista e pure l’ultimo libro, autografato, del ministro Sangiuliano. Il governo, questo giovedì, in Cdm, potrebbe presentare il “Rai Fuortes act“. E’ un decreto di poche righe e stabilisce un principio. Ai sovrintendenti stranieri si applicano le stesse norme italiane. Significa che non possono rimanere in carica oltre i 70 anni. La norma colpirebbe l’attuale manager del Teatro San Carlo di Napoli, Lissner, che ha già promesso battaglia legale. Gli manca solo il ricorso all’Onu. Fuortes, in cambio, accelera sulla nomina di Gian Marco Chiocci a direttore del Tgl. Adesso non è più una burla. Il governo ha fame e la Lega di più.una Rai da ...