Raccolta e uso delle erbe selvatiche commestibili | il trend ecosostenibile arriva in cucina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Life&People.it In molti oggi lo chiamano foraging, ma altro non è che unaattività più antiche che l’uomo abbia svolto. Una pratica millenaria che è tornata di moda e che appassiona sempre più persone, curiose di riscoprire il rapporto con la natura, trascorrere giornate all’aria aperta e avvicinarsi ai cibi naturali e sostenibili attraverso i quali valorizzare anche il territorio. Parliamo dellaspontanee, un’attività che ha accompagnato l’uomo dall’antichità fino allo sviluppo industriale. Oggi questa pratica è diventata un vero e proprio eco-che spinge tantissime persone ad informarsi e a partecipare a corsi e passeggiate dedicate allaper imparare a riconoscere le...

Ecopneus, società per la, il trattamento e il recupero dei pneumatici fuori, ritiene che "la votazione a Bruxelles del 26 aprile scorso che porterà al bando dell'di intaso polimerico nelle superfici sportive ......carrellati inpresso condomini e attività commerciali. Per i contenitori dell'umido, il primo passaggio dell'anno si svolgerà nel mese di maggio in concomitanza con il servizio didell'...... nonché di rafforzare il sistema die analisi dei dati, sempre più strategici per una efficace programmazione sanitaria, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie', ha ...

Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo: una nuova ... Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

Ecopneus, società per la raccolta, il trattamento e il recupero dei pneumatici fuori uso, ritiene che "la votazione a Bruxelles del 26 aprile scorso che porterà al bando dell'uso di intaso polimerico ...Dal recente pronunciamento degli Stati membri UE, a rischio la filiera del riciclo e l’economia circolare degli Pneumatici Fuori Uso in Italia ...