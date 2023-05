(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ha accoltellato ilal culmine di una. Per questo, ieri sera, i carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) hannoper tentato omicidio un 42enne del posto, con precedenti per reati ...

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, di 42 anni, disoccupato, ha colpito conal torace e all'addome il padre. Un parente, spaventato dalle urla, è intervenuto ......dalla pm Giuliana Moccia della Procura di Torre Annunziata aveva chiesto la pena di... E c'è anche Anna Gaeta , il cui marito Patrizio Falcone , 42 anni, è stato aggredito e ucciso a...Un altro tragico fatto di cronaca scuote la comunità di Bitonto, dove proprio oggi è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali deigiovani morti nell'incidente sulla provinciale 231. ...

Quattro coltellate al padre durante lite, arrestato nel Milanese Tiscali Notizie

Ha accoltellato il padre al culmine di una lite. Per questo, ieri sera, i carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) hanno arrestato per tentato omicidio un 42enne del posto, con precedenti per reati ...Il racconto del giovane tifoso accoltellato davanti al Maradona prima del match con la Salernitana: ferito al petto per una lite per motivi di viabilità ...