Quattordicenne entra a scuola e uccide almeno nove compagni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sonole persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in unaelementare di Belgrado. Ad aprire il fuoco un adolescente di 14 anni che ha colpito a morte prima un addetto alla sicurezza e poi otto studenti che si trovano nel corridoio.Dell'autore della strage alla...

Un allievodi una scuola primaria di Belgrado ha sparato questa mattina alcuni colpi ... Il 13 marzonella scuola elementare della cittadina e uccide a colpi di pistola 16 bambini ...Ha ucciso prima un addetto alla sicurezza e poi otto ...1558 - Maria Stuarda , sedicenne regina di Scozia, sposa il principeFrancesco II di ...2, suo primato personale 1915 - L'Italiain guerra a fianco di Francia, Gran Bretagna e ...

Quattordicenne entra a scuola e uccide otto compagni Today.it

Si tratta di un massacro con modalità e gravità simili a quelle che si registrano negli Stati Uniti. Le indagini sono in corso ...Sono almeno nove le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una scuola elementare di Belgrado. Ad aprire il fuoco un adolescente di 14 anni che ha colpito a morte prima un addetto alla si ...