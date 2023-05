Quando è un’app di informazione a essere essa stessa notizia

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si preferisce concedere paginate o link a ripetizione al caso della presunta santona di Trevignano o dedicare più e più articoli al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ignorando – probabilmente – iniziative ed esperimenti che rispettano i criteri dellabilità. Un evento come la Staffetta dell’Umanità, che sta mobilitando rappresentanti su tutto il territorio italiano e che porterà – da Aosta a Lampedusa – oltre 4mila persone a marciare per un chilometro ciascuno per chiedere soltanto la pace, è un evento rilevante non solo per la sua capacità di aggregazione e per i suoi contenuti, ma anche per le modalità con cui si è affermata nel panorama mediatico italiano. Nasce tutto da, la nuova app di Michele Santoro – Servizio Pubblico – che ha pochi mesi di vita e che sta già cercando di imporsi a livello di agenda. LEGGI ANCHE > Con ...