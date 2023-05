Putin | attentato con i droni a Mosca Il Cremlino | ' Attacco dall' Ucraina | risponderemo'

'L'attacco sventato la notte scorsa sul Cremlino con due droni è stato unterroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir, che è rimasto illeso'. Lo afferma il servizio stampa del Cremlino citato dall'agenzia Ria Novosti, aggiungendo che Mosca ......Il Cremlino ha definito l'accaduto come " un atto terroristico pianificato " e " unalla ... Per quanto riguarda, il programma dei suoi lavori non è cambiato e continua come al solito. " ...Nel frattempo, il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov , ha affermato chenon si trovava al Cremlino nel momento dell'attacco. Mentre il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha ...

Droni sul Cremlino, "sventato attentato a Putin". Il video delle esplosioni

