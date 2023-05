Pusher incensurati in manette a Caivano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nuova piazza di spaccio, nuovi volti. Induedi 20 e 21 anni, entrambi di. I carabinieri della stazione locale li hanno sorpresi nel "Bronx", un rione popolare della provincia di Napoli così soprannominato. Il loro ruolo era quello di vedette, il loro atteggiamento guardingo. Erano in strada e addosso nascondevano 40 dosi di eroina e 3 di cocaina. Non hanno fatto in tempo a scappare che i militari hanno bloccato ogni via di fuga. Sono ora in attesa di giudizio.