“Pulisci e corri | per la pace” | il ploggin più lungo del mondo dalla Marmolada a Gandino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023), per la. E’ racchiuso nella sintesi dell’efficace slogan inglese “Keep Clean and Run for Peace” (KCR) il senso e lo spirito della maratona “dei cieli” partita sabato 29 aprile sotto il ghiacciaio dellae destinata a chiudersi in Bergamasca, sui monti e nel centro storico di, venerdì 5 maggio. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione che dal 2015 attraversa l’Italia. Roberto Cavallo ne è stato ideatore (insieme ad Oliviero Alotto) e tuttora è protagonista nelle vesti di runner e testimonial ambientale. “Keep Clean and Run for Peace” è un’eco-maratona durante la quale idori raccolgono i rifiuti abbandonatiil percorso, al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze di questo fenomeno, che ...