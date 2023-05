Psichiatra uccisa | a Bari fiaccolata ricorda anche Paola Labriola

...a Pisa qualche giorno fa da un suo ex paziente, e Paola Labriola,dieci anni fa nel capoluogo pugliese, anche in questo caso da una persona che stava cercando di aiutare. La ...Per il futuro bisogna passare 'dalla protesta alla proposta' ha detto loSalvatore Varia, componente decano della Sip, la Società italiana di psichiatria che ha indicato in un progetto, in ...Per il futuro bisogna passare "dalla protesta alla proposta" ha detto loSalvatore Varia, componente decano della Sip, la Società italiana di psichiatria che ha indicato in un progetto, in ...

Psichiatra uccisa a Pisa, a Roma la fiaccolata di commemorazione. L’ordine dei Medici: “Vita dei… Il Fatto Quotidiano

Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - 'Il fatto che oggi ci siano in tutta Italia fiaccolate per ricordare la collega Barbara Capovani' uccisa a Pisa ...Decine di fiaccole accese, in fila silenziosamente per ricordare due psichiatre assassinate mentre svolgevano il proprio lavoro. (ANSA) ...