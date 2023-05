Psichiatra uccisa | una borsa di studio intitolata a Barbara Capovani

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Unadiper giovani medici in memoria di, laaggredita ea Pisa da un ex paziente. L'iniziativa sarà ufficializzata a breve, in occasione del Consiglio direttivo straordinario dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pisa, convocato oggi alle 18, e aperto a tutti i medici e gli odontoiatri che vorranno partecipare. Al termine dell'incontro, alle 20, si svolgerà una fiaccolata, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, a cui parteciperanno il presidente dell'Ordine pisano, i vertici istituzionali della la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) e i rappresentanti nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e dell'Intersindacale medica. Molte, in tutta Italia, oggi, ...

Per il futuro bisogna passare "dalla protesta alla proposta" ha detto lo psichiatra Salvatore Varia, componente decano della Sip, la Società italiana di psichiatria che ha indicato in un progetto, in

"E' ora di dire basta": si solleva unanime l'appello da parte dei medici e degli psichiatri di Palermo che, questo pomeriggio, hanno deciso di fare un sit-in presso la sede dell'ordine di via Padre Ro