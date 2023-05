Psichiatra uccisa a Pisa | a Roma la fiaccolata di commemorazione L’ordine dei Medici | “Vita dei dottori sempre a repentaglio”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Daa Milano passando per. Nella giornata di mercoledì 3 maggio si ricorda l’uccisione di Barbara Capovani, laaggredita da un ex paziente lo scorso 21 aprile all’uscita dall’ospedale Santa Chiara die morta dopo due giorni di calvario a causa delle ferite riportate. Aalle ore 20 si terrà ladiin segno di vicinanza ai familiari e ai colleghi: il corteo si svolgerà in contemporanea a quello die di molte città d’Italia. Lapartirà da Piazza Esquilino alle 20, passando per via Cavour, Largo Corrado Ricci, percorrerà Via dei Fori Imperiali per giungere in Piazza Madonna di Loreto, di fronte il Campidoglio. Durante il corteo non sono consentiti striscioni e cartelli ...

L'allarme dato dalla coinquilina ', la morte di Barbara Capovani è la tragedia della psichiatria italiana'in casa a colpi di fucile al posto del marito Secondo le prime ...Anche a Siracusa, come in altre città italiane, si svolgerà oggi una fiaccolata, in memoria di Barbara Capovani, lada un ex paziente fuori dall'ospedale Santa Chiara di Pisa, dove la professionista lavorava. L'Ordine dei Medici presieduto da Anselmo Madeddu aderisce all'iniziativa. I camici ...Anche a Palermo i camici bianchi scenderanno in piazza questa sera per ricordare Barbara Capova ni,pochi giorni fa a Pisa da un ex paziente a lei affidato dalla magistratura e che, all'uscita dal lavoro, l'ha aggredita. In tutta Italia sono previste diverse manifestazioni in ...

Fiaccolate e luci accese per ricordare la psichiatra uccisa Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Come in altre località italiane, anche a Siracusa, per iniziativa dell’Ordine dei Medici, presieduto da Anselmo Madeddu, oggi, 3 maggio 2023, si renderà omaggio alla memoria di Barbara Capovani, la ps ...