PSG | tifosi in rivolta verso Al-Khelaifi! «Nessuno ti rispetta più»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Al Khelaifi sotto attacco: idel PSG chiedono a gran voci le dimissioni del patron dopo i recenti risultati negativi Non è certamente un periodo facile quello che sta vivendo il PSG , così come il suo patron Al Khelaifi che dopo l’ultima, clamorosa sconfitta dei parigini contro il Lorient, ha fatto perdere la pazienza ai. Secondo la rivelazione raccolta da Calciomercato.com, la protesta deifuori dal Parco dei Principi è partita immediatamente dopo il triplice fischio con frasi dure del tipo: “Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?tipiù, perché dovremmo? La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza“.

Il 3° scudetto del Napoli volteggia allegramente on the air, ripagando con gli interessi ie ...00 Clermont - Reims 1 - 0 15:00 Rennes - Angers 4 - 2 15:00 Troyes - Nizza 0 - 1 17:05- ...Ma ise ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via'.Ma nel mirino di critica eè finito anche Marco Verratti. 'Non gioca da tre settimane e fisicamente è un pò fuori forma - ha detto l'ex del, ora opinionista, Jerome Rothen all'emittente '...

PSG, i tifosi ironizzano su Donnarumma sui social: "Sembra inseguito!" Radio Rossonera

Dopo la sconfitta in campionato contro il Lorient, i tifosi del PSG hanno contestato la dirigenza del club parigino ...Al Khelaifi sotto attacco: i tifosi del Psg chiedono le dimissioni dopo l’ultima sconfitta contro il Lorient Non sono giorni facili quelli che stanno vivendo il Psg e Al Khelaifi dopo l’ultima, clamor ...