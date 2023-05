Protocollo d’intesa Regione-Coldiretti | Petitto | “Sostegno alle aziende delle aree interne irpine”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale del Gruppo Misto, onorevole Livio, questa mattina ha partecipato alla Commissione Specialeche ha approvato all’unanimità undi Intesa conCampania ae dei produttori del settore. “L’obiettivo-dichiara, Vicepresidente della Commissione- è quello di condividere strategie per lo sviluppoagricole localizzate nei territori, nonché per le attività di orientamentopolitiche regionali, nell’ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune, PAC. ...

Con la sottoscrizione delstipulato tra la Direzione Provinciale Inps di Rimini e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, si sono regolamentati i rapporti fra gli enti in una ...Grottaminarda . Si terrà giovedì pomeriggio alle ore 16,30 presso la sede del consorzio di Bonifica dell'Ufita a Grottaminarda, la sottoscrizione del'Verso il contratto di fiume Ufita'. Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti degli Enti promotori dell': per la provincia di Avellino , il presidente Rizieri Rino ...Per raggiungere questo traguardo ilprevede la ... come testimoniano i diversi protocollifirmati nel corso degli ...