Probabili formazioni Verona-Lecce | trentaquattresima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Una sfida salvezza importantissima, con i padroni di casa che devono lasciare quelle ultime 3 pesantissime posizioni, ed i padroni di casa che invece vogliono cercare di starci il più lontano possibile. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 7 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Zaffaroni e Marco Baroni.– Lasagna finisce ko, in attacco dovrebbero esserci Duda e Verdi a supporto di Gaich. Sulla fascia Lazovic è favorito su Doig per una maglia da titolare.– Colombo scalpita. Banda e Di ...