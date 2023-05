Probabili Formazioni Serie A 2022 2023 | la guida alla 33ª Giornata

(Di mercoledì 3 maggio 2023): ecco come scenderanno in campo le venti squadre Laè iniziata sabato 13 agostoe si concluderà domenica 4 giugno. Le soste previste sono tre: dal 19 al 27 settembreper gli impegni delle Nazionali in Nations League e dal 20 al 26 marzo per gli impegni delle stesse nelle Qualificazioni ad Euro 2024 e dal 14 novembre al 4 gennaio per la prima edizione autunnale dei Mondiali di calcio. I turni infrasettimanali saranno invece complessivamente 4: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaioe 3 maggio. Ecco le...

Ledelle due compagini MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli Squalificati: ...Lazio - Sassuolo, partita valida per la 33.ma giornata, si disputerà alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma. A seguire le. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: Romagnoli ...

Il Monza dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio, Izzo, Marì e Caldirola in difesa; Ciurria, Rovella, Pessina, e Carlos Augusto sulla mediana; Colpani e Caprari sulla trequarti a ...La 33^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospite della Lazio, match in programma mercoledì 3 maggio all’Olimpico di Roma. L’ultima giornata ha visto la Lazio sconfitta a San Siro contro l’Inter, ...