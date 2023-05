Probabili formazioni Sampdoria-Torino | Juric si affida alle sue “bollicine”

(Di mercoledì 3 maggio 2023), le possibili scelte dei duenatori per il match in programma quest’oggi Tra le altre partite oggi in campo c’è anchepotrebbersi finalmente a Ilic e Ricci insieme, per un gioco a sua detta “spumeggiante”. Dall’altra parte Stankovic, dopo l’umiliazione di Firenze, vuole cercare di chiudere a testa alta una stagione disastrosa.(3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé. All. Stankovic.(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.

Così in campo le due. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Squalificati: nessuno ...Juventus - Lecce si gioca oggi, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18 per il primo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno con i giallorossi. ...Questi ischieramenti delle due compagini. ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. All. ...

Importante partita per il Milan che deve inseguire la prossima Champions League e non sprecare troppe energie per la semifinale con l'Inter.Alle 21.00 di questa sera, mercoledì 3 maggio, riparte la rincorsa della Roma per un piazzamento Champions in campionato. I giallorossi, attualmente appaiati alle milanesi a quota 57 punti e dietro a ...