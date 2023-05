Probabili formazioni Juventus-Lecce | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si annuncia unodi capitale importanza quello che si giocherà oggi, mercoledì 3 maggio alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci da un punto nelle ultime 4 uscite, ospitano i salentini che, dopo il successo in casa contro l’Udinese, hanno portato a +4 punti il margine sulla zona retrocessione. Laha necessità assoluta di vincere l’incontro per provare a rimanere nelle prime 4 posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League, ma arrivano da un periodo davvero complicato. Come si schiererà in campo l’undici di mister Max Allegri? La sensazione è che vedremo diversi cambi rispetto a Bologna con spazio a Miretti e Iling Junior, mentre davanti dovrebbe tornare Di Maria ino con il connazionale Soulè. Sul fronte dei giallorossi, invece, mister ...