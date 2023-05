Probabili formazioni Atalanta-Spezia | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Boga pronto a insidiare Pasalic

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Quest’oggi, mercoledì 3 maggio, andrà in scena la 33esima giornata di Serie A. Tante le sfide in programma, ben otto, e tra queste si disputerà, alle 18.00 e al Gewiss Stadium di Bergamo, la gara tra l’di Gian Piero Gasperini e lodi Leonardo Semplici. Un match delicatissimo per entrambe le compagini vista la posta in palio: seppur gli obiettivi siano diametralmente opposti, i tre punti servono sia ai lombardi che ai liguri. Partiamo dalla Dea. I padroni di casa, dopo 32 partite giocate in questo campionato, hanno raccolto 55 punti, figli di 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. 53 i gol messi a segno da Koopmeiners e compagni, 37 quelli subiti. Guardando gli ultimi cinque incontri, i nerazzurri appaiono in gran forma. Tre vittorie, in ordine cronologico contro Cremonese, Roma e Torino, una sconfitta con il Bologna e un pareggio con la ...