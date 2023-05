Primavera | Atalanta-Milan 2-3 | il commento e classifica aggiornata | News

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra, valida per il recupero della 28esima giornata del campionato

...Nicolo (Hellas Verona) TERZA SANZIONE ANGHELE Lorenzo (Juventus) BALDE Mamadou Pathe (Cesena) SECONDA SANZIONE ANTOLINI Jacopo (Torino) CINQUEGRANO Simone (Sassuolo) COLOMBO Matteo () ...Forfait dell'ultim'ora in casa. Il portiere Marco Sportiello, infatti, per una sindrome influenzale non ci sarà nel turno ... Non solo: grande gioia per il portiere dellaorobica, ...... ex allenatore delladella Juve, che nell'ultimo turno, battendo per 1 - 0 l'Udinese, ha ritrovato una vittoria che mancava da febbraio, quando i giallorossi sconfissero l'. Anche ...

LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (2-3): tre punti pesantisismi! I rossoneri non mollano Milan News

95' FINISCE QUI!!! Il Milan Primavera porta a casa tre punti pesantissimi! 91' Ammonito Alesi. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Rimpallo in area di rigore, ...Due giornate di squalifica per Zanotti dell'Inter e Maaee del Bologna, una giornata per Bouabre del Frosinone, Kaczmarski dell'Empoli e Konate del Cagliari ...