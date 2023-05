Prete in lacrime | Panicucci furiosa | Gravissimo Trevignano | l' ultima vergogna della veggente

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si parla ancorapresuntaGisella Cardia. A ridossofantomatica apparizioneMadonna a, Federicamanda sul posto il suo inviato Paolo Capresi e Don Patrizio. Accade durante la puntata di mercoledì 3 maggio di Mattino Cinque. Qui ilnon riesce a trattenere le: "Sono amareggiato… Sentire delle persone che stavano male e che si stanno dividendo per colpa di una persona fa male", confessa in riferimento a tutte quelle persone che si sarebbero rovinate la vita per seguire la presunta. A confermare il tutto, Capresi: "Abbiamo pianto tutti e due per quello che è successo stamattina. È stato emozionante. Una roba che ci ha colpito. Siamo stati male". "Ma addirittura? ...

Nei trionfi della Chiesa si stava perdendo il senso dell'uomo, per questo il giovaneLuigi ... o parlando dei disegni imperscrutabili di Dio: rispondeva con il dolore, lee un abbraccio. ...'Noi tutti ci dichiariamo uniti per la vita'. Tra ledel pubblico, la battuta finale del copione dell'attore chiude la performance. I due ... Il fintoPer chi non può ripetere il rito ...Bruno, De Rosa, Delli Paoli, Del, De Maio. All. Gazzaneo 7. TOSCANA (3 - 4 - 1 - 2): Strada 6. fino al problemino alla gamba destra che gli ha impedito di concludere la gara, esce in. ...

Il prete che sfidò i mitra dei nazisti Don Nilo e gli ebrei salvati dai lager LA NAZIONE

Il parroco fu il contatto tra partigiani e famiglie rimaste in povertà. Nel suo taccuino il racconto dell’orrore 18 agosto 1944: una mina fa saltare i palazzi, quindici morti. "Il giorno più doloroso, ...«Noi tutti vi dichiariamo uniti per la vita». Tra le lacrime del pubblico, la battuta finale del copione dell’attore chiude la performance. I due protagonisti e i sei testimoni ...