... gara valida per il recupero della ventottesima giornata dellaLeague 2022 - 2023: calcio ...uomini di David Moyes che vengono da due sconfitte consecutive con Crystal Palace (4 - 3) e...Commenta per primo L'Ajax ha fissato il prezzo per Jurrien Timber , 21enne difensore olandese nel mirino die Manchester United: secondo quanto riportato da Sky Sports DE , serviranno 50 milioni per strappare il giocatore ai lancieri....00 Salernitana - Fiorentina 3 - 3 21:00 Verona - Inter 0 - 0 21:00 Lazio - Sassuolo 0 - 0 21:00 Monza - Roma 0 - 0 21:00 Milan - Cremonese 0 - 0 CALCIO -LEAGUE 21:00- Fulham 0 - 0 ...

Premier: Liverpool ok col Fulham, City in scioltezza sul West Ham. Guardiola di nuovo primo | Estero Calciomercato.com

Premier League 2022/2023, recuperi ventottesima giornata: il Manchester City vince e vola in testa alla classifica ...Liverpool - Fulham 1-0 highlights e gol: a Klopp basta Salah che trasforma dagli undici metri per vincere la quarta consecutiva in Premier.