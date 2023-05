Premier League | giornata 34 | l’Arsenal reagisce e continua a lottare

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dopo la batosta subita,batte il Chelsea e resta aggrappato alla vetta, il Manchester City invece è un rullo compressore. Il Liverpool vince una partita pazza mentre Manchester United e Newcastle proseguono la loro marcia per la Champions. Di seguito l’analisi della34 di34: Arsenal-Chelsea 3-1, Fulham-Man. City 1-2 Nel momento più difficile della sua stagione,si risolleva ritrovando la vittoria dopo quattro partite: i Gunners infatti battono il Chelsea 3-1 mettendo in cassaforte i tre punti dopo 34? grazie alla doppietta di Odegaard e alla rete di Gabriel Jesus. Per i Blues a segno Madueke con la classifica che si fa sempre più impietosa visti i nove punti di vantaggio sulla ...

Altra sconfitta in stagione per il Chelsea che cade nel derby di Londra contro l'Arsenal in. Il 3 - 1 dei Gunners ha confermato l'annata terribile dei Blues che non sono stati esenti da ulteriori critiche. Spiccano quelle di Jamie Carragher che commentando il match su Sky ...Liverpool - Fulham è un recupero della ventottesima giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici. Sarà difficile, per non dire impossibile, che il Liverpool riesca nell'impresa di entrare nelle prime quattro e di approdare ...Manchester City - West Ham è un recupero della ventottesima giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici. Due punti in meno rispetto all'Arsenal ma ben due partite da recuperare per il Manchester City.quindi in ...

I pronostici di mercoledì 3 maggio: Serie A, Premier League, Liga Il Veggente

Tensione palpabile in casa 'Blues': la sconfitta contro l'Arsenal fa perdere le staffe al difensore brasiliano ...Questa sera si disputano due partite con il Manchester City che vuole riprendersi la vetta della Premier League e mantenere (per adesso) un punto di vantaggio sull’Arsenal, tornato capolista dopo la v ...