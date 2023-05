Preghiera della sera 3 Maggio 2023 | “Fammi di contemplare il Tuo volto”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “diil Tuo”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al mio incoraggiamento, unisco l'assicurazioneper il vostro lavoro e volentieri invoco la Benedizione del Signore". Loading... Il trentennalescomparsa di Carli sarà celebrato ...... non trovo un aggettivo per capire come si possono chiamare quelle persone che impediscono la, l'arrivo qui delle persone per pregare, che vogliono venga giù la statuaMadonna. Siamo ...L'avvioprocessione sarà preceduto da un breve momento diguidato dall'Arcivescovo. Il corteo processionale si snoderà per via Duomo, proseguendo lungo via San Biagio dei Librai, ...

Diocesi: mons. Isacchi (Monrale), "la preghiera è il fondamento dell ... Servizio Informazione Religiosa

MESTRE - Tutto è cominciato con l’ultimo Ramadan. «Abbiamo sentito dei rumori dal piano di sotto, lì dove tanti anni fa c’era un supermercato. Il Pam, ve lo ...Anche questo 3 del mese mese la “veggente” Gisella Cardia non ha mancato l’appuntamento con i fedeli a Trevignano Romano, per il consueto raduno sulla collina di via Campo delle Rose.