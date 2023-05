Precompilata 2023 | come visionare | scaricare e stampare il 730 precompilato Procedura guidata

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dallo scorso 2 maggio è disponibile online, sul sito dell’Agenzia entrate, la dichiarazione, con cui i cittadini possono visualizzare direttamente il proprio 730online, preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2022. Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730/. Sarà possibile anche modificare e inviare la, ma per farlo occorre aspettare fino all’11 maggio: giorno in cui il contribuente avrà facoltà di cambiare o aggiungere i dati pre-inseriti e trasmettere al Fisco il proprio modello.E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetta di credito Irpef o ...