Precedenti Verona-Inter | la prima di Correa | tante gioie ma sofferte

(Di mercoledì 3 maggio 2023)si gioca stasera alle ore 21 e isono buoni, ma senza il tappeto rosso da parte dell’Hellas. L’anno scorso decise, al suo esordio.– Quello di oggi sarà ilnumero 41 in trasferta. Quasi cento anni fa lavolta, vittoria per 1-2 il 7 giugno 1914. E i successi sono poco più della metà, 21, contro gli 8 degli scaligeri e 11 pareggi con 62 gol fatti e 41 subiti. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992, gol di Ezio Rossi, l’è imbattuta nelle sfide al Bentegodi: ne ha vinte 8 e pareggiate 3. Con la striscia positiva cominciata il 3 novembre 1996 da una rete di Javier Zanetti all’epoca ancora non capitano. All’andata è finita 1-0 il 14 ...

A Bergamo hanno vinto entrambi idi A. 2 - 2 all'andata. Liguri quartultimi e senza ...[disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 3 (216) Hellas...- L'Inter è la squadra che ha vinto più sfide contro ilin Serie A: 38 su 63 (21 pareggi e 4 sconfitte). In aggiunta però, solo contro il Torino (25) gli scaligeri hanno ...Il festival al cinema Tappa completamente nuova, rispetto alle duerassegne, quella del ... I patrocini del festival La terza edizione del festival del giornalismo digode del ...

Precedenti, numeri e curiosità: le statistiche in vista di Hellas Verona ... Inter - News Ufficiali

La Cremonese va a San Siro, ospite del Milan, a caccia di punti per una salvezza insperata. Il sogno grigiorosso è ancora vivo La Cremonese sarà oggi ospite del Milan in quel di San Siro, in un match ...Al Khelaifi sotto attacco: i tifosi del PSG chiedono a gran voci le dimissioni del patron dopo i recenti risultati negativi Non è certamente un periodo facile quello che sta vivendo il PSG , così come ...