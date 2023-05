Potere al Popolo | “La politica dell’amministrazione De Maio | scaricare colpe e multe”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNocera Inferiore (Sa) – “Non siamo contro i controlli e neppure contro le. Pensiamo sia giusto multare chi non raccoglie la cacca del proprio cane e chi abbandona rifiuti ingombranti e pericolosi in diverse aree della città, come accade di continuo nelle zone periferiche o tra i sentieri del Parco Fienga, ma non possiamo fare a meno di notare che l’amministrazione Destia agendo scaricando sulla cittadinanzae costi di una mala gestione tuttadel servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti” dichiara l’ex candidata Sindaco e rappresentante cittadina del movimento politicoal, Erminiarino. Sono anni ormai che Nocera Inferiore è ferma al 56% di raccolta differenziata ed è tra le città in cui la ...