Posti disponibili dopo i pensionamenti docenti e ATA Dati per provincia aggiornati

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono scaduti il 21 ottobre scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. I termini sono stati riaperti fino al 28 febbraio per Qiota 103 e Opzione donna. Le richieste valgono dal 1° settembre 2023. L'articolo .

In Piemonte e Liguria sono le 82 posizionitra Serravalle, Torino, Moncalieri, Voghera e Savona. Le altre possibilità riguardano 122in Veneto ed Emilia - Romagna, fra Verona, ...Wolf Pack è un database che contiene tutte le informazionisui palestinesi in ... il Washington Post ha rivelato i sistemi e l'esistenza di tecnologie di riconoscimento facciale aidi ...Molte scuole, per facilitare il superamento del test, richiedono agli studenti di affrontare i quesitinegli anni precedenti: molte le pubblicazioni. Si tratta di una scelta miope, ...

Concorso VFP4: posti disponibili per Esercito, Marina e Aeronautica Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

323 milioni di euro di reddito. Numerosi gli interventi di efficientamento energetico, strutturale e in tema di sicurezza attuati dall’Azienda nel Lazio durante il 2022 ...La variante 130 viene declinata in allestimento Outbound e riceve il motore V8. Per la 110 arriva il County Exterior Pack ...