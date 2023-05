Porto Sant’Elpidio I cittadini Corrado e Fulvia Macerata donano alla città un foto ritratto di Beniamino Gigli

... per il divario conclusivo di dieci punti di vantaggio del Castelfidardo sul Fabriano: condannato senz'appello insieme al Marina ed al. IN CIMA ALLA GRADUATORIA L'ATLETICO ASCOLI ...Nella stessa giornata di gara di(AP) terzo gradino del podio poi per Marco Ringhini, distintosi tra i G3. Erano invece impegnati nella 54Coppa 'Circolo ARCI Renzino' di Foiano ...Sempre nell'ambito del servizio antidroga, a, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno rinvenuto, accuratamente celati 15 involucri ...

Porto Sant'Elpidio: pienone per il Primo Maggio, nonostante la pioggia Vivere Fermo