Pnrr | Conte | ' non sia usato per produrre munizioni'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Mi auguro che il Governo Meloni non si spinga a tanto. Non permetteremo che i 209 miliardi delpossano essere usati per armi eanziché per asili nido, sanità e ambiente. Quei fondi servono a far rialzare l'Italia, non a fare la guerra". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Giuseppe, commentando le dichiarazioni del commissario Ue per il mercato interno Thierry Breton, circa la possibilità di utilizzare parte dei fondi delper le

...delpossano essere usati per armi e munizioni anziché per asili nido, sanità e ambiente. Quei fondi servono a far rialzare l'Italia, non a fare la guerra '. Lo scrive su Twitter Giuseppe, ..."Mi auguro che il Governo Meloni non si spinga a tanto. Non permetteremo che i 209 miliardi delpossano essere usati per armi e munizioni anziché per asili nido, sanità e ambiente. Quei fondi ...... spesso, dal fatto che il medico viene pagato a percentuale per prestazione, quindi senza adeguati controlli Vedi Ancheaccusa il governo: 'Mi tremano i polsi quando leggo quanto avete ...

Conte, Pnrr non sia usato per produrre le munizioni Agenzia ANSA

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Mi auguro che il Governo Meloni non si spinga a tanto. Non permetteremo che i 209 miliardi del Pnrr possano essere usati per armi e munizioni anziché per asili nido, sanità ..."Mi auguro che il Governo Meloni non si spinga a tanto. Non permetteremo che i 209 miliardi del Pnrr possano essere usati per armi e munizioni anziché per asili nido, sanità e ambiente. Quei fondi ser ...