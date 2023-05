(Di mercoledì 3 maggio 2023) Scandicci -2 - 3 (21 - 25, 20 - 25, 26 - 24, 25 - 18, 10 - 15) Un Vero Volleydalle mille facce stacca il pass per lae lo fa con una prestazione non da deboli di cuore. ...

Nei primi due set sono tanti i bassi e pochi gli alti per le ragazze di Barbolini, nei successivi due la situazione si capovolge concompletamente assente, specie nel quarto set. Ma, nel suo ...Altra vittoria per la Gas Sales Bluenergy Piacenza , che in gara - 2 della finaleper il terzo posto di Superlega 2022/2023 ha sconfitto in trasferta l'Allianzcon il punteggio di 3 - 0 (26 - 24, 25 - 19, 25 - 23). Un risultato che permette agli emiliani, trascinati ...Vincendo domenica prossima contro Varese, la Segafredo guadagnerebbe il fattore campo per tutti isolo sevenisse superata da Sassari. - Basket, Fortitudo: La Flats Service si prepara ...

Playoff: Milano centra la finale scudetto e ritrova Conegliano La Gazzetta dello Sport

Il calendario della finale Scudetto dei Playoff di Serie A1 Femminile 2022/2023: programma, date, orari e come vederla in tv e streaming ...Altra vittoria per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che in gara-2 della finale Playoff per il terzo posto di Superlega 2022/2023 ha sconfitto in trasferta l’Allianz Milano con il punteggio di 3-0 (26- ...