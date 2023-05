Pisa Vs Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I toscani si giocano quasi tutte le loro chances di acciuffare i playoff contro i ciociari già promossi in A.Vssi giocherà sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio GaribaldiVS: LE(4-3-2-1): Nicolas, Rus, Hermansson, Barba, Marin, Tramoni, Beruatto, Calabresi, Mastinu, Morutan, Moreo. All. D’Angelo(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Galli, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Borrelli, Caso. All. GrossoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 Reggina-Como: ...